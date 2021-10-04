الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ"إعصار شاهين" (فيديو)

الأرصاد الجوية



وقال "شاهين" في مداخلة هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأحد: "عايز أوجه رسالة طمأنة إعصار شاهين ليس له أدنى تأثير على مصر".



إعصار شاهين



وأضاف: "الأجواء في مصر مختلفة وتوزيعات الكتل الهوائية مختلفة وعمود الهواء كله من سطح الأرض إلى طبقات الجو العليا مختلف عن الكتل التي تؤثر عن المنطقة والتي تؤثر على عمان ومنطقة الخليج".



وتابع: "في مصر نشهد استقرارا شديدا في الأحوال الجوية ولا يوجد أي فرص سقوط أمطار خلال الخمسة أوالستة أيام المقبلة والأجواء خريفية لطيفة خلال فترات النهار والليل ولا يوجد أي تأثير للإعصار على مصر".



أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض مصر لإعصار شاهين.