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روبي تخطف أنظار متابعيها بأحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:59 ص
آية عبد العزيز
شاركت الفنانة روبي متابعيها بأحدث ظهور وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"
نشرت روبي صورة لها ترتدي فيها فستانًا ذهبيًا لامع مع تصفيفة شعر بسيطة وميكاب من ألوان النود وتفاعل معها الجمهور عبر السوشيال ميديا
يذكر أن آخر أعمال روبي مسلسل " شقه 6" الذي عرض على منصة شاهد وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه المسلسل بطولة روبي،تامر نبيل،صلاح عبد الله،سماء إبراهيم
نشرت روبي صورة لها ترتدي فيها فستانًا ذهبيًا لامع مع تصفيفة شعر بسيطة وميكاب من ألوان النود وتفاعل معها الجمهور عبر السوشيال ميديا
يذكر أن آخر أعمال روبي مسلسل " شقه 6" الذي عرض على منصة شاهد وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه المسلسل بطولة روبي،تامر نبيل،صلاح عبد الله،سماء إبراهيم