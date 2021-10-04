روبي تخطف أنظار متابعيها بأحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة روبي متابعيها بأحدث ظهور وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"





نشرت روبي صورة لها ترتدي فيها فستانًا ذهبيًا لامع مع تصفيفة شعر بسيطة وميكاب من ألوان النود وتفاعل معها الجمهور عبر السوشيال ميديا





يذكر أن آخر أعمال روبي مسلسل " شقه 6" الذي عرض على منصة شاهد وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه المسلسل بطولة روبي،تامر نبيل،صلاح عبد الله،سماء إبراهيم