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روبي تخطف أنظار متابعيها بأحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:59 ص
روبي
روبي
آية عبد العزيز
شاركت الفنانة روبي متابعيها بأحدث ظهور وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"


نشرت روبي صورة لها ترتدي فيها فستانًا ذهبيًا لامع مع تصفيفة شعر بسيطة وميكاب من ألوان النود وتفاعل معها الجمهور عبر السوشيال ميديا


يذكر أن آخر أعمال روبي مسلسل " شقه 6" الذي عرض على منصة شاهد وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه المسلسل بطولة روبي،تامر نبيل،صلاح عبد الله،سماء إبراهيم

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منوعات مطربة فنانة سوشيال ميديا روبي انستجرام

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