نجل السادات يكشف تفاصيل لقائه مع المعزول محمد مرسى



وأشار "السادات"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه قال للمعزول مرسي: "أنا لم أعطيك صوتي.. ولكن إذا حسنت الوضع سأـعطيك صوتي فيما بعد".





وأشار إلى أن مرسي طلب منه أن تحضر السيدة جيهان السادات إلى المنصة في ذكرى أكتوبر، وهو ما تحقق بالفعل.



وأكد المهندس جمال السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أنهم لم يذهبوا إلى احتفالية الاستاد التي حضرها من قاموا باغتيال والده، معقبا: "كنا متضايقين لأقصى درجة بس هنعمل أيه".

قال المهندس جمال السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنه لم يلتقي بالمعزول محمد مرسي إلا مرة واحدة وأعطاه قلادة النيل واستقبله بشكل حار، وكان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.