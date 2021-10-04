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برلماني يعلق على وجود تعديل وزاري جديد من عدمه (فيديو)

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:14 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
كشف النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، حقيقة وجود تعديل وزاري جديد الفترة المقبلة، قائلا: "حتى الآن لم يصلني شخصيًا أي شيء، وليس لدي أي معلومات حول هذا الأمر".

وتابع "بلال"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الحدث اليوم، مساء الاثنين، أن هناك عدة قوانين هامة على الأجندة التشريعية للبرلمان خلال الفترة الحالية، مثل قانون التأمينات والمعاشات، الذي يعد من أهم القوانين التي تثير جدل في الشارع المصري، وتقدم عدد من الزملاء لإجراء تعديلات عليه.

ولفت إلى أن هناك قوانين أخرى تخص توجه الدولة المصرية طبقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مثل تجريم زواج الأطفال، لأن زواج الاطفال من الجرائم التي يجب التصدي لها بحسم، وعلاج أي قصور تشريع لمواجهة هذه الجريمة، خاصة ان القانون لم يحدد أي عقوبة واضحة لمواجهة هذه الجريمة.

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