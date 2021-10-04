عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، لن يبقى في صفوف الريدز خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تألقه.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "من الصعب على ليفربول الاحتفاظ بمحمد صلاح بعد تألقه الكبير خلال المواسم الأخيرة".





وأشار إلى أنه لا يوجد نادٍ في العالم يستطيع تحمل راتب محمد صلاح، في التوقيت الحالي، باستثناء تشيلسي، ومانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان.





وتوقع ميدو أن ينتقل محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان، لمزاملة ليونيل ميسي، في الموسم المقبل، نظرًا لأنه يرغب في خوض تجربة خارج انجلترا.