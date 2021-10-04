بكلمات مؤثرة.. إيمي سمير غانم تطلب الدعاء لها للخروج من أزمتها النفسية









كتبت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة حزينة تطلب فيها من جمهورها الدعاء لها بعد وفاة والدها النجم الكبير سمير غانم ووالدتها النجمة القديرة دلال عبد العزيز.









ونشرت إيمي صورة لوالديها الراحلين عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة "كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وانتوا تتألموا وانا ودنيا مش عارفين نعمل حاجه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بس انا مش عارفه اكون تمام".









وتابعت"كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون احسن، بس الحقيقة اني اوحش من الأول"، وأضافت "وكل حاجه عملتها بس مش بهدا، الحمد لله على نعمه الصلاة والتسبيح والدعاء اكيد، بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي اكون كويسة واصبر اكتر من كده، والحمد الله علي اي ابتلاء انا راضيه".







