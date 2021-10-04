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بكلمات مؤثرة.. إيمي سمير غانم تطلب الدعاء لها للخروج من أزمتها النفسية

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 02:20 ص
سمير غانم ودلال عبد العزيز
سمير غانم ودلال عبد العزيز
ولاء عبد الناصر


كتبت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة حزينة  تطلب فيها من جمهورها الدعاء لها بعد وفاة والدها النجم الكبير سمير غانم ووالدتها النجمة القديرة دلال عبد العزيز.


ونشرت إيمي صورة لوالديها الراحلين عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة "كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وانتوا تتألموا وانا ودنيا مش عارفين نعمل حاجه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بس انا مش عارفه اكون تمام".


وتابعت"كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون احسن، بس الحقيقة اني اوحش من الأول"، وأضافت "وكل حاجه عملتها بس مش بهدا، الحمد لله على نعمه الصلاة والتسبيح والدعاء اكيد، بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي اكون كويسة واصبر اكتر من كده، والحمد الله علي اي ابتلاء انا راضيه".


وكانت قد تسلمت النجمة دنيا سمير غانم تكريم والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، الأسبوع الماضي، من المهرجان القومي للمسرح المصري، وبكت خلال التسليم.

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منوعات فن سوشيال ميديا ايمي سمير غانم المهرجان القومي للمسرح

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