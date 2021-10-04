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عاجل.. مدرب برشلونة يتحدى الزمالك برسائل نارية

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:30 ص
الزمالك
الزمالك
محمد زويد
أشاد كارلوس أورتيجا المدير الفني لفريق برشلونة لكرة اليد، بفريق الزمالك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الأبيض يملك دفاعا قويا ولاعبين على مستوى مميز.

وقال أورتيجا في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "على الورق كل فرق البطولة قوية، ولكننا نفكر في الزمالك حاليا، خاصة وأن كرة اليد المصرية صعبة وتتطور بقوة".

وتابع: "الزمالك منافس قوي، وعلينا دراسة المنافس دائما، وانا اعرفهم واعرف ان لديهم تاريخ كبير في كرة اليد على مستوى النادي والمنتخب ولديهم لاعبين مميزين مثل أحمد الأحمر".

ويستعد فريق الزمالك لكرة اليد" رجال " لمواجهة برشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد.

الكلمات المفتاحية

اورتيجا الزمالك

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