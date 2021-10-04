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كيليان مبابي يوجه رسالة لإبراهيموفيتش

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 01:30 ص
مبابي
مبابي
محمد نادر
حرص الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على توجيه رسالة إلى السويدي زلاتان إبراهيوفيتش، نجم ميلان.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام"، نشر مبابي صورة له مع النجم السويدي، وكتب عليها: "عيد ميلاد سعيد يا أسطورة".

وأكمل نجم الميلان عامه الأربعين، يوم أمس الأحد، ومع ذلك مازال مستمر في الملاعب، ولديه عقد مع ميلان يمتد حتى يونيو المقبل.

وزعمت تقارير أن المهاجم السويدي يخطط لتجديد عقده مع ميلان حتى صيف 2023، من أجل خوض كأس العالم 2022.

جدير بالذكر أن ابراهيموفيتش يعاني من إصابة على مستوى وتر العرقوب، ومن المتوقع أن يعود إلى المباريات عقب فترة التوقف الدولي.

الكلمات المفتاحية

مبابي الدوري الفرنسي ابرا

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