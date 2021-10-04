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جمالك بالأحمر.. هكذا غازل الجمهور نانسي عجرم في أحدث ظهور لها

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 02:55 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
ولاء عبد الناصر

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت بفستان ناعم أحمر وطويل، من أجواء استعداداتها لحفلها الأخير بقطر، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وكانت أبرز تعليقات الجمهور عبر “إنستجرام” كالآتي: “جمالك بالأحمر مو طبيعي - بتاخدي العقل - منتظرين مزيد من التألق”.
وطرحت الفنانة نانسي عجرم بوسترات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم “نانسي 10”، وانتشرت البوسترات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

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