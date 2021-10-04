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كريم حسن شحاتة يتغنى بتألق محمد صلاح.. يتفوق على رونالدو

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 02:00 ص
صلاح
صلاح
محمد زويد
أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن لاعبنا الدولي محمد صلاح يقدم مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مشيرا إلى إنه يحطم كل الأرقام القياسية. 

وقال كريم شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو رقميًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن".

وتابع: "محمد صلاح يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم، وأنه يقدم مستويات ثابتة منذ 5 سنوات في أوروبا".

جدير بالذكر أن محمد صلاح استطاع مساء أمس أن يسجل هدف ويصنع مثله أمام مانشستر سيتي الغريم التقليدي لليفربول في البريميرليج.

الكلمات المفتاحية

كريم حسن شحاته صلاح رونالدو الدوري الانجليزي

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