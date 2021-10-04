عاجل.. الدبابة يعرض خدماته على برشلونة لخلافة كومان

عرض الإيفواري يايا توريه، نجم برشلونة السابق، خدماته على البارسا، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها النادي هذا الموسم.

ويعاني برشلونة من تراجع كبير في المستوى وكذلك النتائج، سواء على الصعيد القاري أو المحلي، في أول موسم بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، غرد توريه: "قد يكون هذا وقتًا عصيبًا بالنسبة للنادي، لكني أعتقد أن نادي برشلونة قوي".

وأضاف النجم الايفواري: "سأكون دائمًا متاحًا للنادي إذا احتاجوا لي في أي وقت، لأن قلبي دائمًا مع النادي والناس والمشجعين".

وتابع: "الفترة التي قضيتها في برشلونة أحد أفضل الذكريات في مسيرتي الكروية، قرر النادي الوثوق بي عندما كنت لا أزال لاعب كرة قدم شابًا ولم أكن قد أثبت نفسي بعد في بطولات الدوري الكبرى، ولهذا السبب سأظل دائمًا ممتنًا إلى الأبد للنادي على ما فعله من أجلي".