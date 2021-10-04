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محمد حماقي عن حفله الجديد: "ليلة مميزة جدًا بمتحف الحضارة المصري"
الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 03:16 ص
ولاء عبد الناصر
شارك الفنان محمد حماقي، جمهوره ومحبيه صور جديدة من حفله بمتحف الحضارة، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلق محمد حماقي، على الصور قائلاً: “ليلة مميزة جداً في متحف الحضارة المصري”.
وكان قد افتتح حماقي حفل متحف الحضارة بأغنية "نفسي ابقى جنبه" وسط هتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرص حماقي علي تحية الحضور من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية.
ثم وجه حماقي كلمة للحضور أعرب فيها علي فخره بوجوده داخل مكان عظيم مثل المتحف القومي للحضارة المصرية ووجه الشكر لكل القائمين على هذا السرح الضخم وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بالتطوير وان هذه هي المكانه التي تستحقها مصر.