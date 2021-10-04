فراس عنتر يطرح أحدث أغنياته "جرح جديد" (فيديو)





وحصدت الأغنية أكثر من مئة ألف مشاهدة بعد ثلاثة أيام من صدورها.



تم تصوير أغنية "جرح جديد" في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.



وحملت أغنية "جرح جديد" اللهجة اللبنانية وجاءت بقالب غنائي درامي من كلمات والحان فراس عنتر وتوزيع Koko B Studio.







طرح الفنان اللبناني فراس عنتر، إحدث أغنياته "جرح جديد".وصدرت أغنية "جرح جديد" على طريقة الفيديو حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب.