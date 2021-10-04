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جيسيكا عازار تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 03:48 ص
جيسيكا عازار
جيسيكا عازار
لمياء علي


حصلت الإعلام​ية ​جيسيكا عازار​، على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات كما باتت عضواً في ​نادي دبي للصحافة​، ونشرت جيسيكا صورة على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي من أمام مبنى الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية.

وكتبت جيسيكا تعليقاً على الصورة:"شكرا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وللسيدة منى المرّي المديرة العامة للمكتب الاعلامي لحكومة دبي على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.

وأضافت: شكرا لكم على تقديركم الدائم للاعلاميين واهتمامكم الاستثنائي بهم وعلى كل الجهود المبذولة لدعم وتمكين المرأة في كافة المجالات.كما أود أن أشكر نادي دبي للصحافة، يشرفني أن أكون عضوا في هذه المؤسسة العريقة."

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جيسيكا عازار الامارات الإقامة الذهبية اعلامية

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