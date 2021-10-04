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جمهور الهيبة يتكهن بموت أم جبل.. هل تصدق التخمينات؟

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 03:57 ص
تيم حسن
تيم حسن
لمياء علي

روّج صنّاع مسلسل "الهيبة – جبل" للعمل بطرق مختلفة، وأُُفرجوا أخيراً عن البوستر الرسميّ للمسلسل المنتظر، و الذي يتصدّره النجم تيم حسن لوحده من دون بقيّة أبطال العمل.

ونشر مدير الإنتاج في شركة "الصباح إخوان" زياد الخطيب "البوستر" الرسميّ عبر حسابه في "إنستغرام"، وأرفقه بتعليق: "الهيبة جبل" الحارق الخارق المتفجّر قريباً"، من دون أن يكشف عن موعد بدء عرض المسلسل على منصّة "شاهد VIP".

ويتوقّع البعض تأجيل عرض المسلسل، بسبب عدم الانتهاء حتّى الآن من التصوير.

ولكن انتشرت تكهنات من قبل عدد كبير من المتابعين على موت أمّ جبل، التي تؤدّي دورها القديرة منى واصف، معربين عن تخوّفهم وحزنهم من مشهد موتها إن صحّت التوقّعات.

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منوعات مسلسل فن دراما سورية تيم حسن الهيبة

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