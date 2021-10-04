حياة الفهد تصور مسلسلها الجديد في مكة





تصدرت الفنانة الكويتية القديرة، حياة الفهد، مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك بعد الكشف عن بدء تصويرها مسلسلها الجديد “بتوقيت مكة”، الذي يعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية خارج موسم دراما رمضان.



ونشر الكاتب بندر الحربي صورة من كواليس التصوير جمعت حياة الفهد وسعد الفرج، اللذين يعودان للتعاون معاً بعد غياب استمر 11 عاماً، ووجدا فيها بجانب كاست الإخراج.



ووجدت حياة الفهد في حي العتيبية بمكة المكرمة، إذ قامت بزيارة إحدى الحواري في الحي الذي تقرر التصوير فيه داخل السعودية، وسط حفاوة من الأهالي واستقبالها بمظهر متميز، حاملين راية الدعاية للعمل مجاناً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وكتب بندر الحربي، في تغريدته، يقول: “‏الآن من مكة المكرمة وتحديداً حي العتيبية تصوير مشاهد للفنانة الكبيرة ‎حياة_الفهد والفنان ‎سعد_الفرج لمسلسلهم الجديد، بتوقيت_مكة المكون من سبع حلقات فقط.. وسيعرض قريباً عبر إحدى المنصات الإلكترونية”.



وكانت قد أعلنت حياة الفهد عن تصويرها مسلسلاً يحمل عنوان “بتوقيت مكة”، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، موضحة أنها تشارك من خلاله رفيق دربها الفنان القدير سعد الفرج.



