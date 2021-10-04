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سيف نبيل يواجه تهمة الغرور والنرجسية بعد حفل جرش

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 04:44 ص
سيف نبيل
سيف نبيل
لمياء علي



تعرض الفنان العراقي سيف نبيل لسيل من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة دخوله مسرح جرش في الأردن محمولاً على عرش فوق الأكتاف، ضمن لوحة استعراضيّة راقصة على أنغام أغنيته "فوق القمة".

وجاءت التعليقات مهاجمه نبيل، وقال البعض إنّ مهرجان جرش للثقافة والفنون ضمّ عبر تاريخه وفي نسخته الحالية أسماء أكبر وأهم منه، من دون أنّ يدخل أحدهم بهذه الطريقة الفوقية وفق المغرّدين على موقع "تويتر"، لا سيما الأردنيين.

ومن أبرز الفنانين العرب الذين يحييون فعاليات جرش هذا العام: جورج وسوف، وماجدة الرومي ونجوى كرم، وحسين الديك وسيف نبيل، إلى جانب الأردنيين عمر العبداللات، وديانا كرزون، ونداء شرارة وزين عوض، بالإضافة إلى حوالي 40 فرقة فنية وفلكلورية محلية وعربية وأجنبية، مع انعقاد مؤتمر نقدي للرواية العربية، وأمسيات شعرية وقصصية متنوعة.

الكلمات المفتاحية

نرجسية مطرب عراقي مزيكا فنان مشهور سيف نبيل

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