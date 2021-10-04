الزمالك يكشف سر تأجيل انتخابات النادي





أكد حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك أن الإدارة تسير من 23 مايو باللائحة الاسترشادية بعد إلغاء لائحة الزمالك.





وقال السمري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش : "طلبنا لجنة من مديرية الشباب والرياضة لتنقية عضويات الزمالك وتحديد احقية المصوتين في الانتخابات".





وتابع: "فضلنا تأجيل الانتخابات لعدم منح الفرصة للبعض في الطعن عليها والدخول للنفق المظلم، كما تم زيادة عدد اللجنة المسئولة عن تنقية العضويات لانجاز مهمتها".





وأكمل: "نهاية اكتوبر هو الموعد الأخير للدعوة للانتخابات على أن تقام نهاية نوفمبر".





واختتم السمري حديثه قائلا: "لا يوجد جديد بشأن أزمة إيقاف القيد لم نتلقى أي خطابات جديدة من الفيفا".



