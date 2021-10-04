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الزمالك يكشف سر تأجيل انتخابات النادي
الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 02:30 ص
حسام مجدي
أكد حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك أن الإدارة تسير من 23 مايو باللائحة الاسترشادية بعد إلغاء لائحة الزمالك.
وقال السمري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش : "طلبنا لجنة من مديرية الشباب والرياضة لتنقية عضويات الزمالك وتحديد احقية المصوتين في الانتخابات".
وتابع: "فضلنا تأجيل الانتخابات لعدم منح الفرصة للبعض في الطعن عليها والدخول للنفق المظلم، كما تم زيادة عدد اللجنة المسئولة عن تنقية العضويات لانجاز مهمتها".
وأكمل: "نهاية اكتوبر هو الموعد الأخير للدعوة للانتخابات على أن تقام نهاية نوفمبر".
واختتم السمري حديثه قائلا: "لا يوجد جديد بشأن أزمة إيقاف القيد لم نتلقى أي خطابات جديدة من الفيفا".