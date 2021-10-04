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الزمالك يكشف سر تأجيل انتخابات النادي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 02:30 ص
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي

أكد حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك أن الإدارة تسير من 23 مايو باللائحة الاسترشادية بعد إلغاء لائحة الزمالك.

وقال السمري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش : "طلبنا لجنة من مديرية الشباب والرياضة لتنقية عضويات الزمالك وتحديد احقية المصوتين في الانتخابات".

وتابع: "فضلنا تأجيل الانتخابات لعدم منح الفرصة للبعض في الطعن عليها والدخول للنفق المظلم، كما تم زيادة عدد اللجنة المسئولة عن تنقية العضويات لانجاز مهمتها".

وأكمل: "نهاية اكتوبر هو الموعد الأخير للدعوة للانتخابات على أن تقام نهاية نوفمبر".

واختتم السمري حديثه قائلا: "لا يوجد جديد بشأن أزمة إيقاف القيد لم نتلقى أي خطابات جديدة من الفيفا".

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