سر دعم لابورتا المفاجئ لرونالد كومان

كشف تقارير صحفية إسبانية، عن سر الدعم المفاجئ الذي أظهره خوان لابورتا، رئيس برشلونة، للهولندي رونالد كومان مدرب الفريق.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كومان أثار غضب إدارة برشلونة بعد الخسارة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، لكن لابورتا تحدث للصحفيين قبل مباراة أتلتيكو وأكد بقاء المدرب الهولندي مع الفريق لحين عودة المصابين مهما تكون النتيجة.





وتابعت الصحيفة، أن التحول المفاجئ في موقف لابورتا تجاه كومان يعود إلى أسباب عديدة، منها أنه لا يريد أن يظهر كرئيس لا يحترم مدربه، بالإضافة إلى كون المدرب الهولندي أسطورة برشلونة.





وأشارت الصحيفة، أن لابورتا لا يريد التسرع في إقالة كومان، حيث إنه لا يعتبر رونالد رهانًا له، لكن الخطط التي تدور في ذهنه، لا تسمح بالتعاقد الآن مع المدرب الفني الذي يريده الرئيس.





وأوضحت الصحيفة، أن لابورتا يدرك جيدًا أن ما يحدث لبرشلونة، ليست مشكلة المدرب، بل لأن هناك مشكلة كبيرة في الفريق، لذا فإن من يجلس على مقعد المدير الفني لن يستطيع حل الأزمة.





وأتمت الصحيفة، أن لابورتا يفضل عدم الاستعجال في قرار التعاقد مع مدير فني، لأنه يعرف بالفعل الصعوبات التي سيواجهها ماديًا لإتمام هذا الأمر.