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رئيس لجنة الحكام يكشف عن المرشحين لخلافة جريشة في كأس العالم

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 03:00 ص
جهاد جريشة
جهاد جريشة
حسام مجدي

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن فرصة وجود حكم مصري في كأس العالم قطر 2022 لاتزال قائمة.

وقال عصام عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش: "هناك بعض الحكام المصريين سيتواجدوا في بطولة الأمم الإفريقية القادمة بالكاميرون".

وأكمل: "أرسلنا القائمة الدولية للحكام 30 سبتمبر قبل تولي منصبي الحالي، ومحمود البنا يحتل صدارة القائمة الدولية للحكام المصريين".

واختتم عبد الفتاح حديثه قائلا : "محمود ناجي وعبد العزيز السيد تم ترشيحهما بدلا من جهاد جريشة المعتزل في القائمة الدولية".

الكلمات المفتاحية

كأس العالم عصام عبد الفتاح جهاد جريشة

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