كلوب يمتدح صلاح وماني بعد الفوز على مانشستر سيتي

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بالجهود الدفاعية التي يقدمها جناحي الريدز محمد صلاح وساديو ماني.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو": "يجب أن يدافع مهاجمونا في المباريات. لقد كان الأمر دائمًا على هذا النحو".

وتابع: "ساديو دافع أمام الجناح الأيمن في كثير من اللحظات، خصوصا في مباراة برينتفورد كان عليه أن يدافع في هذا الجانب كثيرًا".

وأكمل: "أرى صلاح يطارد المنافسين ويفوز بالكرة. إنها بالنسبة لي علامة رائعة على أن مو يقدم مباراة جيدة، كما أنها إشارة بالنسبة له، إذا كان في حالة جيدة".

وأشار: "ليس الأمر أن اللاعب يفكر "يا إلهي.. لماذا علي أن أركض هنا؟" إنها في الحقيقة ليست مشكلة لدى المهاجمين".

وأوضح: "لقد غيرنا الكثير من الأشياء في الفريق من أجل مصلحة المهاجمين، ومدى مرونتنا في الهجوم وأشياء من هذا القبيل".

وواصل: "إننا نلجأ إلى المخاطرة، وهذا يعني أن هناك لحظة لا يكون فيها لاعب خط الوسط أو الظهير الأيمن في التمركز الذي تتوقعه كي يدافع، وهذا أمر جيد للهجوم لكنه ليس جيدًا لحماية مرمى الفريق".

وأتم: "لهذا السبب يتعين على الأولاد أن يطاردوا المنافسين لاستعادة الكرة. إن لديهم السرعة لفعل ذلك، فلماذا لا؟ إنها واحدة من اللحظات السعيدة بالنسبة لي في المباراة، كي أكون صادقًا".