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ميدو يوجه نصيحة هامة إلى مصطفى محمد بعد عودته للتهديف

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 03:30 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
أمل الحلفاوي
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن عودة مصطفى محمد، إلى التهديف مع نادي جلاتا سراي التركي، لا تقل في أهميتها عن تألق محمد صلاح، مع ليفربول في لقاء مانشستر سيتي.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مصطفى محمد كان يحتاج للتهديف والظهور بشكل لافت في هذا اللقاء، لاستعادة توازنه مع جلاتا سراي".

وأشار، "من المستحيل أن يعطي فاتح تريم فرصة أخرى للاعب بعد ابتعاده من حساباته الفنية، ولذلك أن يحصل مصطفي محمد على فرصة أخرى ويتألق ويسجل هدفين، فهذا يعني إنه ابتدى يجوع مرة أخرى".

وتابع، "الظروف كانت ضد مصطفى محمد، ليس في الملعب فقط، وأقرب مثال اللقطة اللي ظهرت له بعد مباراة مصر والجابون، رغم أنه كان ممكن جدًا الكاميرا متظهرهاش".

واستكمل، " أتمنى من مصطفى محمد أن يتعلم من الفترة الماضية، ويحرص على عدم تكرارها أبدًا مرة أخرى، وأنصحك هنا وأنا من اللاعبين الذين عانوا الأمرّين، وعاصرت فترات من التألق وأخرى من الهبوط في كرة القدم".

واسترسل، "محمد صلاح درس يجب على مصطفى محمد وجميع المحترفين التعلم منه، وكنت أتمنى أن يكون هناك لاعب مثله قبل اعتزالي لأتخذه قدوة لي".

الكلمات المفتاحية

ميدو مصطفى محمد جالطة سراي الزمالك الدوري المصري

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