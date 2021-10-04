بيكيه: يمكننا اللعب 3 ساعات ولن نسجل هدفًا

اعترف جيرارد بيكيه أن برشلونة مستواه ضعيف للغاية منذ بداية الموسم، وأنهم واجهوا مشاكل في الدفاع والهجوم ضد أتلتيكو مدريد.

وخسر برشلونة أمام نظيره أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وقال بيكيه في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "خسرنا أمام أتلتيكو مدريد، كانت نتيجة لم نتوقعها، ولم نكن نريدها، علينا أن نواصل العمل، ونرتاح في فترة التوقف الدولي وبعدها نبدأ من جديد".

وتابع: "لقد بدأنا بشكل جيد، لقد كنا شجعان، لعبتين متطابقتين من قبل ليمار، لقد تفوقوا ووصلوا مرتين وسجلو هدفين، يمكننا قضاء ثلاث ساعات في اللعب دون تسجيل هدف".

وأكمل: "يجب أن أكون صادقًا، الأمر معقد، نحن نعاني، لا يوجد خيار آخر سوى الاستمرار في القتال والراحة والانفصال خلال فترة الاستراحة".

وعن قرار لابورتا ببقاء كومان، أتم: "اللاعبون هنا لا يتدخلون، نحاول أن ننتبه لما يقوله لنا المدرب، فيما يتعلق بالرئيس والمدرب، ليس هناك الكثير مما يمكننا القيام به".