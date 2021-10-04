ميدو: توقعت وصول مرموش للعالمية وأنصح اللاعبين في مصر بالاحتراف









أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، أنه توقع أن يصل عمر مرموش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شتوتجارت الألماني، إلى العالمية.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أول مرة رأيت فيها عمر مرموش في قطاع الناشئين بنادي وادي دجلة توقعت أنه سيكون لاعبًا عالميًا، كما إنه نجح في تطوير نفسه بشكل كبير جدًا خلال الفترة الأخيرة".





وتابع، "محمد صلاح درس لابد أن يتعلم منه جميع المحترفين التعلم منه، وكنت أتمنى أن يكون هناك لاعب مثله قبل اعتزالي لأتخذه قدوة لي".





واستكمل، "نصيحتي لكل لاعب من لاعبي مصر الشباب، لابد أن تشعر بالغيرة من المحترفين الذين يظهرون بشكل مشرف لمصر في العالم، سافر وانتهز الفرصة، ركز على الاحتراف، واللعب في مستويات أعلى".



