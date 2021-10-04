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هند صبري تكشف سبب اقتباسها أبياتا للإمام الشافعي.. وباسل خياط يرد: "فيلسوفة"

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 05:13 ص
هند صبري وباسل خياط
هند صبري وباسل خياط
ولاء عبد الناصر


وضحت الفنانة هند صبري في برنامج the insider بالعربي حقيقة ما قصدته في المنشور الذي نشرته على صفحتها على انستغرام مقتبسة قولاً للإمام الشافعي ما شغل بال جمهورها . 

هند قالت للإعلامي ايلي نخله أنها كانت تبحث عن زهد معين ووصلت لقناعة أن لا فرحة ستغيرها ولا حرن كذلك مشيرة الى أنها تسعى دوماً لتكون ثابتة و متصلة على قدر المستطاع . 

و توضيح هند لما قصدته صادف مع مرور الفنان باسل خياط الذي زاد على كلامها قائلا" :  "وتحسب نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر" . 

كلام باسل أعجب هند ليعلق أنها فيلسوفة و يمكن أن تقول الكثير في الشعر كونها تعشقه . 

و خلال اللقاء ، التقت هند أيضاً بالممثلة مي عمر التي عبرت عن حبها لهند فيما وصفتها الأخيرة بالجميلة و بأنها مجتهدة في عملها . 

و تمنت مي أن تجتمع بعمل مع هند لأنها ممثلة موهوبة . 

يذكر أن هند تقوم حالياً بتصوير فيلم " الكيرة و الجن " في بودابست الذي يتناول حياة الانجليز عام ١٩١٩ و قد وصفته بالفيلم الصعب جدًا جدًا . 

اما عن مسلسل " البحث عن علا" ، قالت هند أنه أتعبها كثيراً بسبب أنها منتجته و بطلته في الآن معاً و كشفت أنه سيتم عرضه أواخر العام على نتفلكس متمنية أن ينال إعجاب الناس.

الكلمات المفتاحية

هند صبري زهد دراما باسل خياط الامام الشافعي

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