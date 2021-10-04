هند صبري تكشف سبب اقتباسها أبياتا للإمام الشافعي.. وباسل خياط يرد: "فيلسوفة"









وضحت الفنانة هند صبري في برنامج the insider بالعربي حقيقة ما قصدته في المنشور الذي نشرته على صفحتها على انستغرام مقتبسة قولاً للإمام الشافعي ما شغل بال جمهورها .





هند قالت للإعلامي ايلي نخله أنها كانت تبحث عن زهد معين ووصلت لقناعة أن لا فرحة ستغيرها ولا حرن كذلك مشيرة الى أنها تسعى دوماً لتكون ثابتة و متصلة على قدر المستطاع .





و توضيح هند لما قصدته صادف مع مرور الفنان باسل خياط الذي زاد على كلامها قائلا" : "وتحسب نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر" .





كلام باسل أعجب هند ليعلق أنها فيلسوفة و يمكن أن تقول الكثير في الشعر كونها تعشقه .





و خلال اللقاء ، التقت هند أيضاً بالممثلة مي عمر التي عبرت عن حبها لهند فيما وصفتها الأخيرة بالجميلة و بأنها مجتهدة في عملها .





و تمنت مي أن تجتمع بعمل مع هند لأنها ممثلة موهوبة .





يذكر أن هند تقوم حالياً بتصوير فيلم " الكيرة و الجن " في بودابست الذي يتناول حياة الانجليز عام ١٩١٩ و قد وصفته بالفيلم الصعب جدًا جدًا .



