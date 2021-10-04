ميدو: "الزمالك فيه شيء مختلف عن جميع أندية العالم"













أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن نادي الزمالك، به شيء مختلف عن جميع الأندية في العالم، مشيرًا إلى أن اللاعبين يشعرون بالراحة عندما يدخلون القلعة البيضاء لأول مرة.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عند دخولي إلى نادي الزمالك، أشعر بأنه بيتي".





وتابع، "أشعر أن نادي الزمالك فيه شيء مختلف عن جميع أندية العالم، وأي لاعب عندما يدخل للزمالك لأول مرة يشعر بإحساس من البهجة لم يشعر بمثله من قبل".





فيما أشار ميدو إلى أنه يتمنى عودة مدرجات حلمي زامورا في نادي الزمالك.