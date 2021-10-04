وفاء عامر تهنيء المطربة أمينة على أغنيتها الجديدة.. ماذا قالت لها؟









هنأت الفنانة وفاء عامر المطربة أمينة، بمناسبة طرحها ألبوم جديد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت وفاء عامر: “مبروك يا جميلة القلب.. القلب الأبيض” ولاقت تفاعل كبير من قبل جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر كان مشاركتها في بطولة مسلسل «لحم غزال» مع الفنانة غادة عبدالرازق، والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي عبر إحدي القنوات العربية، حيث جسدت دور امرأة شعبية تُدعي «قدرية»، وترتبط بصداقة مع «غزال» وتجسد دورها الفنانة غادة عبدالرازق، لتتوالي الأحداث.



