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عصام مرعي: الزمالك مضطهد.. وكارتيرون يشبه يورجن كلوب

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 04:00 ص
كارتيرون
كارتيرون
أمل الحلفاوي


أكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء مستهدفة دائمًا بالأزمات، وتعاني من الاضطهاد أيضًا.

وأوضح مرعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة "النهار"، أنه يشعر بأن نادي الزمالك مستدف دائمًا بالأزمات، مؤكدًا أنه يتمنى أن ينعم النادي بالاستقرار من الناحية الإدارية خلال الفترة المقبلة.

وتابع، "نادي الزمالك كان المفروض يحصد 4 أو 5 ألقاب في الدوري المصري الممتاز، على الأقل في فترة التسعينات".

واستكمل، " باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، يشبه مدربي الدوريات الأوروبية الكبرى، مثل يورجن كلوب، مدرب ليفربول، من حيث التعامل النفسي مع اللاعبين".

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