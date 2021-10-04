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عاجل.. برشلونة ينتظر أنباء سعيدة خلال فترة التوقف الدولي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 04:30 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
ينتظر الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، أخبارا سارة بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة والتي ستبدأ اليوم الإثنين.
وخسر برشلونة أمام نظيره أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
ويأمل كومان في عودة المصابين بعد التوقف الدولي المقبل وهم بيدري، جوردي ألبا، سيرجيو أجويرو وعثمان ديمبلي، من أجل زيادة القوة الهجومية للفريق الكتالوني، خاصة بعد عودة أنسو فاتي.
وسيحاول الجهاز الفني والطبي تجهيز هذا الرباعي للعودة إلى الطريق الصحيح والفوز بداية من مباراة فالنسيا على ملعب كامب نو، والتي سنقام يوم 17 أكتوبر الجاري.

الكلمات المفتاحية

كومان برشلونة الدوري الاسباني

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