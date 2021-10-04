عصام مرعي: انتصارات الزمالك السر وراء تراجع مستوى الأهلي في الدوري









أكد عصام مرعي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن انتصارات الأبيض تسببت في ضغط الأهلي في الدوري المصري الممتاز، مما أدى إلى تراجع مستواه.





وقال عصام مرعي في تصريحاتتليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "نادي الزمالك هذا الموسم مختلف في كل شيء، في المواسم السابقة عندما كان الأهلي يلعب في البطولات الخارجية ثم يعود للعب مبارياته في الدوري وينتصر بها نشعر أن هناك هزة تحدث داخل نادي الزمالك، وهو ما لم يحدث تمامًا في الموسم الماضي، فالزمالك هو من ضغط الأهلي بكثرة انتصاراته".





وأوضح أن علاقة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع لاعبي الأبيض، هي سر نجاحه مع الفريق، كارتيرون بيقوم يوم المباراة الصبح، لتدريب لاعبي الزمالك المستبعدين من القائمة بنفسه، حتى يشعرهم بأهميتهم في الفريق".





وأضاف، "شعرنا بأن مباراة الزمالك والاسماعيلي في الإسماعيلية ستكون صعبة جدًا، لكن الزمالك تفوق في كل شئ داخل الملعب، مما جعل الجميع يردد إن الاسماعيلي قام بالتساهل في المباراة، لكن الحقيقة إن الزمالك كان متفوق على الجميع في مبارياته الأخيرة بالدوري".