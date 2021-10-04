نجم الزمالك: كيروش لا يملك خبرة إفريقية وأتعجب من اختياراته لقائمة المنتخب













أكد عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق، أن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة، ليس لديه خبرة كافية في إفريقيا.









وقال مرعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كيروش لا يملك الخبرة الإفريقية الكافية، ولكن لازال الوقت مبكرًا للحكم عليه، ومباراتي ليبيا سيحددان الكثير".





وتابع، "هناك علامات استفهام عديدة على اختيارات كيروش لمباراتي ليبيا، وخاصة استبعاد أفشة ومصطفى فتحي ومحمد شريف وانضمام 5 مدافعين، وفي مثل تلك الحالات يجب أن تخرج لتبرر وتوضح أسبابك للرأي العام".





واستكمل، "لابد من ضم محمد شريف إلى منتخب مصر، وفي إذا لم يتم استدعائه فإن كوكا ليس بديلًا له".