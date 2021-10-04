جيرارد بيكيه: برشلونة لا يبلي بلاءً حسنًا في بداية الموسم

اعترف جيرارد بيكيه أن برشلونة لا يبلي بلاءً حسنًا في بداية الموسم وأنهم واجهوا مشاكل في الدفاع والهجوم ضد أتلتيكو مدريد.

وعلّق بيكيه على قرار رئيس برشلونة خوان لابورتا، باستمرار رونالد كومان في منصبه كمدير فني للفريق، ومنحه الثقة.

وقال بيكيه في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "خسرنا أمام أتلتيكو مدريد، كانت نتيجة لم نتوقعها، ولم نكن نريدها، علينا أن نواصل العمل، ونرتاح في فترة التوقف الدولي وبعدها نبدأ من جديد".

وأضاف: "لقد بدأنا بشكل جيد، لقد كنا شجعان، لعبتين متطابقتين من قبل ليمار، لقد تفوقوا ووصلوا مرتين وسجلو هدفين، يمكننا قضاء ثلاث ساعات في اللعب دون تسجيل هدف".

وواصل: "يجب أن أكون صادقًا، الأمر معقد، نحن نعاني، لا يوجد خيار آخر سوى الاستمرار في القتال والراحة والانفصال خلال فترة الاستراحة".

وعن قرار لابورتا ببقاء كومان، أتم بيكيه: "اللاعبون هنا لا يتدخلون، نحاول أن ننتبه لما يقوله لنا المدرب، فيما يتعلق بالرئيس والمدرب، ليس هناك الكثير مما يمكننا القيام به".

جدير بالذكر أن برشلونة تعرض لهزيمة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد عن طريق توماس ليمار ولويس سواريز، بملعب "واندا ميتروبوليتانو".