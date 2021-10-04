مرعي يوضح الفارق بين حازم إمام وأبوتريكة









كشف عصام مرعي، نجم نادي الزمالك السابق، الفارق بين حازم إمام لاعب القلعة البيضاء السابق، ومحمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي السابق.





وقال عصام مرعي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حازم يستطيع استخدام مهارته بأفضل صورة ممكنة، ومن اللاعبين الذين تتمتع والكرة في قدمهم، لكن تألق ابو تريكة من الحركة".





وأكد مرعي أنه يرغب في الحصول على فرصة في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن هناك العديد من أبناء الزمالك حصلوا على تلك الفرصة وحققوا نجاحات كبيرة.