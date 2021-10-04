يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة فريق انجير ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز فى لقاء قوي بين الفريقين وهام بالنسبة للعملاق الباريسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة فى الدورى الفرنسى

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد انجير ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر فى لقاء قوي بين الفريقين فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وكان باريس سان جيرمان خسر أمام ستاد رين ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي بهدفين دون رد فى مفاجأة كبري بالدوري الفرنسي.

ويذكر أن باريس سان جيرمان فى المركز الأول برصيد 24 نقطة بينما انجير فى المركز الرابع برصيد 16 نقطة.