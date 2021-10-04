عصام مرعي يختار التشكيل التاريخي لمنتخب مصر

اختار عصام مرعي، نجم نادي الزمالك السابق، التشكيل التاريخي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أثناء استضافته في برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، والذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو.





وجاء التشكيل التاريخي لمنتخب مصر الذي اختاره، عصام مرعي، نجم وسط نادي الزمالك السابق، كالتالي:





في حراسة المرمى.. عصام الحضري





في خط الدفاع.. إبراهيم حسن، أشرف قاسم، وائل جمعة، ربيع ياسين





في خط الوسط الدفاعي.. اسماعيل يوسف، أحمد حسن





في خط الوسط الهجومي.. محمد صلاح، محمد أبوتريكة، حازم إمام





في الهجوم.. حسام حسن