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عصام مرعي يختار التشكيل التاريخي لمنتخب مصر

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 06:00 ص
عصام مرعي
عصام مرعي
أمل الحلفاوي
اختار عصام مرعي، نجم نادي الزمالك السابق، التشكيل التاريخي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أثناء استضافته في برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، والذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو.

وجاء التشكيل التاريخي لمنتخب مصر الذي اختاره، عصام مرعي، نجم وسط نادي الزمالك السابق، كالتالي:

في حراسة المرمى.. عصام الحضري

في خط الدفاع.. إبراهيم حسن، أشرف قاسم، وائل جمعة، ربيع ياسين

في خط الوسط الدفاعي.. اسماعيل يوسف، أحمد حسن

في خط الوسط الهجومي.. محمد صلاح، محمد أبوتريكة، حازم إمام

في الهجوم.. حسام حسن

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر عصام مرعي تشكيل منتخب مصر التاريخي

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