يستعد فريق بايرن ميونيخ لمواجهة فريق باير ليفركوزن ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الألماني فى لقاء قوي بين الفريقين يقام عقب فترة التوقف الدولي.





موعد مباراة بايرن ميونيخ القادمة فى الدورى الألماني





تقام مباراة بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن فى تمام الثالثة ونصف بتوقيت القاهرة والرابعة ونصف بتوقيت السعودية يوم الأحد المقبل الموافق 17 أكتوبر.





وكان بايرن ميونيخ خسر أمام فريق اينتراخت فرانكفورت ضمن مباريات الجولة السابعة من البوندسليجا بهدفين مقابل هدف فى لقاء مفاجئ.