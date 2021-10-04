عاجل.. الكشف عن تفاصيل صفقة بيراميدز النارية

نجح مسئولو نادي بيراميدز في الحصول على توقيع الدولي المغربي وليد الكرتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حيث كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن آخر تطورات ملف التعاقد مع قائد فريق الوداد المغربي خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي":" لقد تم التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الماضية وربما يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف:" من المنتظر وصول اللاعب للقاهرة خلال الفترة المقبلة".

وأتم حديثه قائلاً: " اللاعب وقع على عقود انتقاله إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز لمدة ثلاث مواسم مقابل مليون دولار.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" مسيرة الكرتي:

وشارك وليد الكرتي الوداد المغربى في 277 مباراة

سجل من خلالهم: 27 هدفا

وصنع: 33 هدفا

الإنذارات: 10 كروت صفراء ولم يطرد نهائيا طوال مسيرته مع الفريق المغربي.

منتخب المغرب الأول

لعب: مباراة واحدة فقط

بينما شارك مع منتخب المغرب تحت 23

لعب: 13 مباراة

سجل: هدفين

ومنتخب تحت 20 عاما

لعب: 25

سجل: 3 أهداف