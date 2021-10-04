Advertisements

عاجل.. مفاجأت نارية في قائمة الخطيب لإنتخابات الأهلي

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 07:00 ص
الخطيب
الخطيب
أشرف عبدالناصر
يعلن محمود الخطيب رئيس مجبس إدارة الأهلي قائمته لانتخابات القلعة الحمراء المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.

تعرّف على مفاجآت قائمة الخطيب في الانتخابات المقبلة

ومن المتوقّع أن تشهد قائمة الخطيب استبعاد رانيا علواني وجوهر نبيل ومهنّد مجدي بسبب عدم ظهورهم بالشكل المطلوب في الفترة الأخيرة.

وحدّد مجلس الأهلي يوم 15 أكتوبر الجاري موعدا لفتح أبواب الترشح حتى 21 من الشهر نفسه، على أن تقام الانتخابات يومي 25 و 26 نوفمبر المقادم.

ويعقد الخطيب مؤتمرا صحفيا يوم 10 أكتوبر الجاري لاستعراض ما حقَه من إنجازات خلال فترته على المستوى الإنشائي والمستوى الكروي.

الكلمات المفتاحية

الدوري المصري الممتاز الخطيب الأهلي إنتخابات الأهلي

أخبار تهمك

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

نجل السادات يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال والده.. ولماذا طلب حضور التشريح

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأت نارية في قائمة الخطيب لإنتخابات الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. موقف مرتضى منصور من الترشح لانتخابات الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

قرار صادم.. بن شرقي يكرر سيناريو ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ اقتصاديات صحة يزف بشرة سارة بشأن موعد ظهور دواء جديد لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

كلوب يفاجئ محمد صلاح بهذا التصريح بعد هدفه في السيتي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الدبابة يعرض خدماته على برشلونة لخلافة كومان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة ينتظر أنباء سعيدة خلال فترة التوقف الدولي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة أزمته مع متعب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. مفاجآت نارية في قائمة الأهلي لمواجهتي المقاولون والزمالك

عاجل - محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا

مفاجآت نارية.. الخطيب يستقر على قائمته في انتخابات الأهلي

ملامح قائمة الخطيب لإنتخابات النادي الأهلي

الكشف عن قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

تعرّف على مفاجآت قائمة الخطيب في الانتخابات المقبلة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:00 ص

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

11:38 م

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

11:54 م

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

08:32 م

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

05:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements