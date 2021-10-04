عاجل.. مفاجأت نارية في قائمة الخطيب لإنتخابات الأهلي

يعلن محمود الخطيب رئيس مجبس إدارة الأهلي قائمته لانتخابات القلعة الحمراء المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.





تعرّف على مفاجآت قائمة الخطيب في الانتخابات المقبلة





ومن المتوقّع أن تشهد قائمة الخطيب استبعاد رانيا علواني وجوهر نبيل ومهنّد مجدي بسبب عدم ظهورهم بالشكل المطلوب في الفترة الأخيرة.





وحدّد مجلس الأهلي يوم 15 أكتوبر الجاري موعدا لفتح أبواب الترشح حتى 21 من الشهر نفسه، على أن تقام الانتخابات يومي 25 و 26 نوفمبر المقادم.





ويعقد الخطيب مؤتمرا صحفيا يوم 10 أكتوبر الجاري لاستعراض ما حقَه من إنجازات خلال فترته على المستوى الإنشائي والمستوى الكروي.