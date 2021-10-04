تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة المقبلة

زوار "الفجر الرياضي" نستعرض لكم ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء فعاليات اليوم الثالث من الجولة السابعة من عمر البطولة، والتي انطلق بلقاء بولونيا ضد لاتسيو والذي انتهى بثلاثية لصالح بولونيا، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "ريناتو دال آرا".

عزز نابولي صدارته لفرق "لكالتشيو" بعد فوزه على فيورنتينا وسط معلبه وجماهيره بهدفين مقابل هدف، بهذه النتيجة يرفع نابولي رصيده إلى النقطة 21 في الصدارة، بينما توقف رصيد الفيولا عند النقطة 12 في المركز الخامس في ترتيب الدوري.

وفي لقاء صعب حقق ميلان الفوز على حساب اتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيويس"، ليرتفع رصيد ميلان إلى النقطة 19 في وصافة الدوري ويتوقف رصيد اتالانتا عند النقطة11 في المركز الثامن.

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة السابعة على النحو التالي:

1 شعار نابولي21

2ميلان19

3إنتر ميلان17

4روما15

5فيورنتينا 12

6لاتسيو 11

7يوفنتوس 11

8أتالانتا11

9بولونيا11

10إمبولي9

11تورينو8

12هيلاس فيرونا 8

13أودينيزي8

14ساسولو7

15سامبدوريا6

16جنوى5

17فينيزيا5

18ساليرنيتانا4

19سبيزيا4

20 كالياري3