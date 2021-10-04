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تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة المقبلة

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 06:59 ص
الدوري الأيطالي
الدوري الأيطالي
محمد نادر
زوار "الفجر الرياضي" نستعرض لكم ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء فعاليات اليوم الثالث من الجولة السابعة من عمر البطولة، والتي انطلق بلقاء بولونيا ضد لاتسيو والذي انتهى بثلاثية لصالح بولونيا، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "ريناتو دال آرا".
عزز نابولي صدارته لفرق "لكالتشيو" بعد فوزه على فيورنتينا وسط معلبه وجماهيره بهدفين مقابل هدف، بهذه النتيجة يرفع نابولي رصيده إلى النقطة 21 في الصدارة، بينما توقف رصيد الفيولا عند النقطة 12 في المركز الخامس في ترتيب الدوري.
وفي لقاء صعب حقق ميلان الفوز على حساب اتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيويس"، ليرتفع رصيد ميلان إلى النقطة 19 في وصافة الدوري ويتوقف رصيد اتالانتا عند النقطة11 في المركز الثامن.
وجاء ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة السابعة على النحو التالي:
1 شعار نابولي21
2ميلان19
3إنتر ميلان17
4روما15
5فيورنتينا 12
6لاتسيو 11
7يوفنتوس 11
8أتالانتا11
9بولونيا11
10إمبولي9
11تورينو8
12هيلاس فيرونا 8
13أودينيزي8
14ساسولو7
15سامبدوريا6
16جنوى5
17فينيزيا5
18ساليرنيتانا4
19سبيزيا4
20 كالياري3

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ميلان ترتيب الدوري الايطالي الدوري الايطالي

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