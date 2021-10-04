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موعد مباراة الزمالك المقبلة في دور الـ32 بدروي أبطال أفريقيا

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 07:30 ص
الزمالك
الزمالك
محمود دياب
تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفيد بإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة والثالثة عصرا بتوقيت كينيا.

وأخطر الكاف مسئولي الزمالك بإقامة المباراة على ستاد نيايو الوطني وهو الملعب الخاص بفريق توسكر.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كلا من الكابتن أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات

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دوري أبطال أفريقيا توسكر الزمالك

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