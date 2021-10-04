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تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 07:29 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد نادر
يستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد انتهاء مبارايات اليوم الثالث من الجولة الثامنة والتي انطلق بلقاء إلتشي ضد سيلتا فيجو والذي انتهى لصالح إلتشي بهدف نظيف.
فقد ريال مدريد ثلاث نقاط مهمه في صراع صدراة الدوري، حينما تلقى الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام اسبانيول، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد "كورنيلا البرات"، بهذه النتيجة توقف رصيد الميرينجي عند النقطة 17، فيما ارتفع رصيد إسبانيول إلى النقطة 9 في المركز ال13 في ترتيب الدوري.
وجاء ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:
1 ريال مدريد17
2 أتليتكو مدريد17
3 ريال سوسيداد 17
4 إشبيلية 14
5 أوساسونا14
6 رايو فاييكانو13
7 أتليتيكو بلباو13
8 فالنسيا12
9 برشلونة12
10 ريال بيتيس12
11 فياريال 11
12 مايوركا11
13 إسبانيول9
14 إلتشي9
15 سيلتا فيغو7
16 قادس7
17 غرناطة6
18 ليفانتي4
19 ديبورتيفو ألافيس3
20 خيتافي1

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد ترتيب الدوري الاسباني

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