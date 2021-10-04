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عاجل.. الأهلي يجدد لثنائي الفريق

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 08:00 ص
الأهلي
الأهلي
أشرف عبدالناصر
أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي ملف تجديد عقد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات الماضية.

الأهلي يجدد لثنائي الفريق

ونجح مدير التعاقدات في تجديد عقد كلا من عمرو السولية والتونسي علي معلول، حيث ينتهي عقدا اللاعبان بنهاية الموسم الجديد.

ويحصل عمرو السوليه في عقده الجديد مع الأهلي على 10 مليون جنيه في الموسم، بينما يحصل معلول بعد تعديل العقد على مليون و 350 ألف دولار في الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر الجاري بالنيجر في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

الكلمات المفتاحية

معلول السولية الاهلي

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