محمد نور يحيي حفلا غنائياً يوم ٤ نوفمبر.. تعرف على التفاصيل









يحيى المطرب محمد نور، يوم 4 نوفمبر المقبل، حفلا غنائيا داخل إستاد القاهرة.





ويحمل عددا من المفاجآت، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.









يذكر أن المطرب محمد نور، يتعاون مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى في أغنية جديدة تحمل اسم "سداح مداح" ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.



