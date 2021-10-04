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محمد نور يحيي حفلا غنائياً يوم ٤ نوفمبر.. تعرف على التفاصيل
الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 06:41 ص
ولاء عبد الناصر
يحيى المطرب محمد نور، يوم 4 نوفمبر المقبل، حفلا غنائيا داخل إستاد القاهرة.
ويحمل عددا من المفاجآت، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.
يذكر أن المطرب محمد نور، يتعاون مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى في أغنية جديدة تحمل اسم "سداح مداح" ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.
كما طرح محمد نور بمشاركة فريق واما أغنية "نجمة معدية" من كلمات وألحان عزيز الشافعي في التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما، وحققت نجاحاً جيداً، حيث حرص نجوم الفن على الإشادة بالأغنية منهم تامر حسنى وأكرم حسنى مني زكي وزينة وهشام ماجد وأمير كرارة وهيثم شاكر وأحمد فهمي