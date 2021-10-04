لهذا السبب.. شمس الكويتية تتعرض لموجة من السخرية من قبل جمهورها





أثارت الفنانة شمس الكويتية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدة صور التى تحمل رسائل مزيفة.





وجاء في الرسائل التي نشرتها "شمس" والتي من المفترض أنها تلقتها من الجمهور: "مريح للنفس، وفعلاً صحاني عن أِشياء كثيرة كنت غافلة عنها".





وأخرى : "أحستني، قمة المنطق والمصداقية منك فعلا، الغنى غنى النفس ويارب نوصل لها ونبتغي ما عند الله أكرم وأغنى وأوفى، الله يسعدك يا قلبي ويجزاكي خير، ويعطيك حتى يرضيك".



