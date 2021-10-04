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لهذا السبب.. شمس الكويتية تتعرض لموجة من السخرية من قبل جمهورها

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 07:21 ص
شمس الكويتية
شمس الكويتية
ولاء عبد الناصر

أثارت الفنانة شمس الكويتية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدة صور التى تحمل رسائل مزيفة.

وجاء في الرسائل التي نشرتها "شمس" والتي من المفترض أنها تلقتها من الجمهور: "مريح للنفس، وفعلاً صحاني عن أِشياء كثيرة كنت غافلة عنها".

وأخرى : "أحستني، قمة المنطق والمصداقية منك فعلا، الغنى غنى النفس ويارب نوصل لها ونبتغي ما عند الله أكرم وأغنى وأوفى، الله يسعدك يا قلبي ويجزاكي خير، ويعطيك حتى يرضيك".

وعلم الجمهور  من خلال "الرسائل" أن الفنانة "شمس" قامت بإرسال هذه الرسائل لنفسها لتظهر لجمهورها بأنها محبوبة وتلاقي إعجاب الجمهور، الأمر الذى قابله الجمهور بالسخرية ضد "شمس" على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرين إلى مراسلة الفنانة لنفسها من أجل إقناع الجمهور بمحبتها.

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