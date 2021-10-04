هند صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها.. والجمهور يعلق









شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت بإطلالة أنيقة، حيث اعتمدت على فستان قصير جذاب، ومكياج جريء أبرز جمال ملامحها، زتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالآتي :مشاء الله - قمر - ربنا يحميكى".



