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هند صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها.. والجمهور يعلق
الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 07:47 ص
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت بإطلالة أنيقة، حيث اعتمدت على فستان قصير جذاب، ومكياج جريء أبرز جمال ملامحها، زتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالآتي :مشاء الله - قمر - ربنا يحميكى".
يذكر أن أخر أعمال هند صبري مسلسل "هجمة مرتدة"، بطولة النجوم: أحمد عز، وهشام سليم، وصلاح عبدالله، وماجدة زكي، ونضال الشافعي، وندى موسى، ومايان السيد، وخالد أنور، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.