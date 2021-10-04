نيوزيلندا تتخلي عن استراتيجية القضاء على كورونا وتعمل علي التعايش مع الفيروس

تخلت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، عن استراتيجيتها للقضاء على فيروس كورونا وسط تفشي مستمر لفيروس دلتا، وستتطلع بدلًا من ذلك إلى التعايش مع الفيروس والسيطرة على انتشاره مع زيادة التطعيمات.





كانت الدولة الواقعة في المحيط الهادئ من بين عدد قليل من الدول التي خفضت حالات الاصابة بكورونا إلى الصفر العام الماضي وظلت خالية من الفيروسات إلى حد كبير إلى أن أدى تفشي نوع دلتا شديد العدوى في منتصف أغسطس إلى إحباط الجهود المبذولة للقضاء على انتقال العدوى.





وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي "مع هذا التفشي ودلتا العودة إلى الصفر صعبة للغاية." واضافت "هذا تغيير في النهج الذي كنا سنقوم به دائمًا بمرور الوقت. لقد أدى تفشي دلتا إلى تسريع هذا التحول. اللقاحات ستدعمه". واوضحت أرديرن إن الإغلاق الذي يؤثر على 1.7 مليون شخص في أوكلاند، أكبر مدينة، سيتم تقليصه على مراحل، مع إدخال بعض الحريات اعتبارًا من يوم الأربعاء.





جاء التغيير في الاتجاه حيث سجلت البلاد 29 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 يوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي في التفشي الحالي إلى 1357. معظم الحالات في أوكلاند، التي ظلت مغلقة منذ ما يقرب من 50 يومًا.





وسط ضغوط متزايدة، قالت أرديرن إن استراتيجيتها لم تكن أبدًا عدم وجود حالات إصابة بالفيروس، ولكن القضاء على الفيروس بقوة. وقالت إن الإغلاق الصارم سينتهي بمجرد تلقيح 90٪ من السكان المؤهلين. تم حتى الآن تطعيم حوالي مليوني نيوزيلندي بالكامل، أو حوالي 48 ٪ من السكان المؤهلين.



