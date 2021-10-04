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موعد مباراة مصر ضد ليبيا في تصفيات إفريقيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 08:30 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد الدمتناوي
يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب ليبيا، يوم الثامن من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

موعد مباراة مصر ضد ليبيا في تصفيات إفريقيات المونديال

وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الثانية أيضًا أمام منتخب الجابون، بهدف لكل منهما، في حين فاز منتخب ليبيا على نظيره منتخب أنجولا بهدف نظيف.

ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره ليبيا، يوم الثامن من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر ليبيا رياضة اخبار مصر اخبار الرياضة

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