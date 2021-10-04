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أول الراحلين في الدوري الإسباني.. ليفانتي يعلن إقالة مدربه

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 08:45 ص
باكو لوبيز
باكو لوبيز
وكالات
أصبح مدرب ليفانتي، باكو لوبيز، أول ضحية من المدربين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما أعلن النادي إقالته يوم الأحد وبعد يوم واحد من الهزيمة 0-1 أمام ريال مايوركا.

ويحتل ليفانتي المركز الثالث من أسفل الترتيب برصيد أربع نقاط من ثماني مباريات، ولم يحقق أي فوز في الدوري هذا الموسم، ويتأخر بنقطتين عن غرناطة ومنطقة الأمان.

وتولى لوبيز (54 عاماً) المسؤولية في مارس 2018 عقب ترقيته بشكل مؤقت من منصب مدرب فريق الرديف بالنادي، خلفاً للمدرب خوان راموس مونيز، وقبل أن يحصل على عقد دائم.

وقاد لوبيز ليفانتي للوصول إلى قبل نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي لكنه خسر بعد وقت إضافي أمام أتلتيك بلباو.

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رياضة باكو لوبيز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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