بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن طلب محمد صلاح من إدارة ليفربول بعد هدفه الرائع في شباك مانشستر سيتي.





وتفوق محمد صلاح على نفسه وسجل هدفا هوليوديا في شباك مانشستر سيتي أمس الأحد في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وكتب الصحفي ميجيل ديلاني الذي يعمل في صحيفة "إندبندنت" اليوم: " محمد صلاح يريد راتبًا ما بين 300 ألف باوند و380 ألف باوند أسبوعيًا".





وتابع: " وهو ما قد يكسر هيكلة الرواتب في ليفربول بمسافة كبيرة".