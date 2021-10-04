Advertisements

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 08:57 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن طلب محمد صلاح من إدارة ليفربول بعد هدفه الرائع في شباك مانشستر سيتي.

وتفوق محمد صلاح على نفسه وسجل هدفا هوليوديا في شباك مانشستر سيتي أمس الأحد في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب الصحفي ميجيل ديلاني الذي يعمل في صحيفة "إندبندنت" اليوم: "محمد صلاح يريد راتبًا ما بين 300 ألف باوند و380 ألف باوند أسبوعيًا".

وتابع: " وهو ما قد يكسر هيكلة الرواتب في ليفربول بمسافة كبيرة".

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح مانشستر سيتي ليفربول الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة أزمته مع متعب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أفشة يتخذ قرارًا مفاجئا بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يرفض رحيل نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الدبابة يعرض خدماته على برشلونة لخلافة كومان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأت نارية في قائمة الخطيب لإنتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

منذ حوالي 10 ساعات

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

قرار صادم.. بن شرقي يكرر سيناريو ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

كلوب يفاجئ محمد صلاح بهذا التصريح بعد هدفه في السيتي

منذ حوالي 12 ساعة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ يوم

نجل السادات يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال والده.. ولماذا طلب حضور التشريح

منذ ساعتين

عاجل.. برشلونة ينتظر أنباء سعيدة خلال فترة التوقف الدولي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

قبل المعركة الحاسمة.. تعرف على أبرز مواجهات الريدز والسيتي

العارضة تحرم محمد صلاح من هدف رائع في شباك السيتي "فيديو"

عاجل.. مانشستر سيتي يتوج بطلا لكأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول

بأوامر ليفربول.. ماني يحتل عرش محمد صلاح

بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي قبل موقعة "الانفيلد" الليلة؟

عاجل.. محمد صلاح يكسر صمته بهدف رائع في شباك بورنموث (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 ص

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

01:00 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن إعصار شاهين ومصر.. والسعودية تحذر بشدة

11:38 م

بعد هدفه الرائع في شباك السيتي.. أول طلب لـ"صلاح" من إدارة ليفربول

08:57 ص

عاجل.. مدرب برشلونة الجديد يطرد 8 لاعبين خارج البرسا

11:54 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements