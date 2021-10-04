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حالة الطقس اليوم.. استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء (بيان بالدرجات)

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس لطيف على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية،  وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتوقعت تعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، 

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى  30
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 العظمى 27
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 العظمى 27
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 21 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 العظمى 28
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 14 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 24 والعظمى 30
  
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 21 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 21 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 20 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 21 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 22 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 22 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 23 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 23 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 23 والعظمى 30

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